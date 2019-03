Welfare: la spesa degli italiani per prestazioni sociali ammonta a 143,4 miliardi, l’8,3% del Pil

2. Rappresentanze e associazioni di categoria

La sfida del welfare rappresenta una nuova area di attività per le rappresentanze sindacali e datoriali, tale da fornire un nuovo spazio di interlocuzione politica che ne ritempri la missione originaria. La costruzione di sistemi di welfare tarati sulle specifiche esigenze di imprese e di lavoratori associati sui diversi territori è il ruolo che tali organizzazioni possono assumersi. Si tratta di una sfida di capacità e di governance. Per un sindacato di lavoratori o una federazione di imprese l’erogazione di un sistema di welfare efficace significa andare oltre il ruolo di intermediatore di servizi tra la domanda di welfare degli associati e l’offerta di fornitori esterni, e provare a costruire un proprio modello di welfare, focalizzato e differenziante sul mercato, che preveda soluzioni erogate internamente insieme a servizi provenienti da fornitori esterni selezionati.

3. Capitale paziente e fondazioni

Le risorse finanziarie di natura privata da affiancare alla spesa pubblica possono essere molto significative e svolgere un ruolo determinante per il welfare di domani. Il “capitale paziente” - costituito dai fondi pensione, fondi strutturali europei, fondi di impact investing, unitamente alle capacità finanziarie delle fondazioni di origine bancarie e delle casse di risparmio - può costituire un nuovo polmone per finanziare in modo sostenibile lo start-up dell’industria di welfare nei territori. L’obiettivo è attivare sistemi di welfare territoriale che coinvolgano in modo coordinato stakeholder locali come associazioni imprenditoriali di categoria, cooperatori sociali, associazioni di cittadini e fondazioni di comunità. I meccanismi di intervento possono prevedere investimenti a rischio secondo logiche di impatto sociale, ovvero pay per result. Si tratta di specifici contratti che coinvolgono investitori privati in grandi progetti di rafforzamento del sistema di welfare in un determinato territorio o settore (es. sanità, assistenza, istruzione). Una volta concordati specifici target di impatto sociale misurabili e certificabili, l’investitore privato si assume il rischio di finanziare il sistema di servizio ed il soggetto istituzionale/pubblico gli riconosce un ritorno dell’investimento al raggiungimento di determinati risultati di impatto sociale. In tale modo è possibile attrarre risorse dal mondo dei capitali mentre lo stato o la regione indirizzano le policy, finanziando un risultato di impatto sociale e non un’attività.

4. Fondi e casse

Un'altra fonte di finanziamento è costituita dagli enti bilaterali come i fondi e le casse create delle associazioni di categoria sindacali e datoriali. Gran parte di questi enti sono estremamente capienti e poco utilizzati per scarsa conoscenza da parte degli associati e difficoltà di accesso. In questo ambito si sente la necessità di un programma di maggiore comunicazione anche all’interno dei mondi associativi, e di sistemi di finanziamento di prestazioni attraverso le piattaforme ed i sistemi di welfare aziendale.

5. Servizi finanziari e assicurativi: le assicurazioni

La maggior parte delle compagnie assicurative italiane sono convinte di operare a pieno titolo e con un ruolo determinante all’interno dell’industria del welfare ma spesso confondono l’offerta di welfare con i loro prodotti assicurativi in ambito sanitario e previdenziale. Le compagnie sono generalmente “polizze oriented”, il loro core business è rappresentato dalla vendita del prodotto assicurativo. Diventare un operatore efficace di welfare significa saper operare nel sistema dei servizi. Il business dei servizi ha logiche di business molto complesse, all’interno delle quali il “prodotto polizza” rappresenta solo un possibile modulo di offerta. In effetti le assicurazioni, anche e soprattutto per la dimensione mutualistica del loro business, possono svolgere un ruolo determinante al miglioramento della sicurezza e del benessere sociale del nostro paese. Spazi di grande innovazione possono essere individuati nella costruzione di nuovi modelli di relazione con gli operatori sanitari pubblici e privati, nel supporto ai piani di istruzione dei figli, ma soprattutto nei servizi di assistenza alla non autosufficienza. A titolo di esempio, un sistema trasparente di riferimento per il “dopo di noi” (prendersi cura di ragazzi disabili oltre la vita dei genitori) è un ambito in cui le compagnie sarebbero in grado di progettare soluzioni complete, composte da “polizza + sistema di servizio e relazione”. La sfida è riuscire ad uscire da una visione tradizionale di prodotto e integrare soluzioni e network esterni all’interno del proprio modello di offerta.

6. Servizi finanziari e assicurativi: le banche

Il sistema bancario italiano è da anni coinvolto in un processo continuo di miglioramento dell’efficienza allo scopo di contrastare il calo strutturale di redditività del proprio business. Tutti gli istituti di credito sono impegnati in programmi di forte riduzione degli sportelli bancari, trasferendo sempre più in ambito virtuale le proprie relazioni con la clientela. Studi internazionali sottolineano l’importanza di mantenere un sistema fisico di filiali, che anche a regime rimarrà comunque il secondo canale di contatto nel settore bancario, dopo l’on-line. La filiale del futuro dovrà però cambiare in modo significativo le modalità di contatto, le esperienze per il cliente, introducendo flessibilità operative innovative e per alcuni aspetti rivoluzionarie rispetto al modello tradizionale. Utilizzando i propri contratti di bancassurance, gli istituti di credito potranno costruire un sistema di servizio per famiglie e piccole imprese, rafforzando relazioni e trust verso la clientela e acquisendo un vantaggio competitivo rispetto alle banche digital only. Questa posizione competitiva può essere costruita sviluppando un’offerta attraverso partnership locali e nazionali con erogatori di servizio e facendo diventare la filiale bancaria lo sportello welfare di riferimento per il quartiere. In questo senso le banche possono anche svolgere un importante ruolo di aggregatore di offerta di privato sociale nel territorio, finanziando i progetti delle imprese sociali più sostenibili, offrendo servizi di incrocio tra domanda e offerta, favorendo la costruzione di micro-filiere di welfare a livello locale e la standardizzazione dei servizi.

7. Aziende erogatrici

Il mondo dei produttori di servizi di welfare è all’alba di una profonda trasformazione. Operatori che sino a ieri fornivano servizi indifferenziati e per lo più regolati da convenzioni saranno sempre più costretti a segmentare e differenziare la propria offerta per cluster di mercato e canale di distribuzione e di accesso alla domanda. Cliniche mediche, poliambulatori, centri di assistenza, reti di supporto alle famiglie, centri di educazione, servizi di supporto al lavoro, come fornitori di tecnologia a supporto della relazione con il cliente, dovranno tutti acquisire la capacità di ridisegnare il proprio sistema di business, sviluppare competenze di marketing dell’offerta, e scegliere un posizionamento distintivo sul mercato sia dal punto di vista dell’impatto sociale e del profilo prestazionale.

8. Terzo settore, comunità e reti sociali

Il nostro sistema di offerta di welfare territoriale si appoggia in modo consistente sugli attori del privato sociale. Stiamo parlando delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B, di associazioni di volontariato e onlus che lavorano principalmente nei servizi di assistenza alla famiglia. Tali sistemi di erogazione di servizi rappresenta spesso l’unica soluzione disponibile per le famiglie in difficoltà, svolgendo già oggi un ruolo sociale fondamentale. Alcuni consorzi o confederazioni più imprenditoriali stanno facendo evolvere la loro offerta, tradizionalmente B2C, verso servizi B2B per grandi aziende e per le piattaforme di welfare aziendale. Le esperienze dei soggetti economicamente più sostenibili all’interno del terzo settore sembrano rappresentare un modello estremamente significativo per lo sviluppo di un sistema di welfare moderno. In particolare, il mondo delle cooperative sociali e delle imprese sociali, che lavorano sull’assistenza in regime di competizione, sono soggetti potenzialmente in grado di investire in innovazione del servizio e di scalare dal punto di vista dimensionale aumentando il loro impatto sociale. In Francia SOS Group, un gruppo di imprese sociali che fattura circa 1 miliardo con oltre 1 milione di beneficiari, rappresenta un esempio di modello di social business in grado di generare un impatto sociale significativo sui temi dell’assistenza agli anziani, inclusione lavorativa, istruzione, supporti alla povertà.

9. Servizi professionali

La crescita del business richiede infrastrutture di conoscenza in grado di accompagnare gli operatori di welfare nelle loro scelte. La nuova normativa sul welfare aziendale ha richiesto l’approfondimento da parte di giuslavoristi e consulenti del lavoro; le nuove opportunità aperte dalla legge delega sul terzo settore hanno impegnato notai, studi legali- societari, commercialisti e fiscalisti; l’innovazione digitale ha richiesto il supporto di digital agency, software house e creatori di app; il cambiamento dei modelli di business richiede investimenti in ricerca, in consulenza organizzativa, in servizi di comunicazione. Si stanno aprendo quindi nuovi ambiti di attività anche per il settore dei servizi professionali, che possono risultare determinanti nel processo di crescita dell’intero sistema di offerta.

10. Facilitatori gestionali (piattaforme di welfare aziendale)

La diffusione delle iniziative di welfare aziendale e l’esigenza di permettere l’accesso flessibile ai servizi secondo i bisogni di ogni lavoratore (flexible benefit) hanno favorito il successo di nuovi facilitatori gestionali: le piattaforme di welfare. Esse aggregano un ampio ventaglio di fornitori di servizi; mettono in connessione la domanda - costituita dalle platee aziendali - e l’offerta; gestiscono in modo diretto le transazioni amministrative. Attualmente le piattaforme sono utilizzate soprattutto dalle grandi e medie aziende, ma la cooperazione interaziendale, ampliando i bacini di utenza e sviluppando servizi di welfare condivisi, può favorirne la diffusione anche tra le piccole imprese. D’altra parte il welfare aziendale non si identifica solamente con la prestazione generalizzata di servizi attraverso le piattaforme. Le imprese hanno infatti l’esigenza di ottenere il massimo risultato dalle proprie iniziative, ottenendo riconoscimento sociale e facendone una leva di differenziazione dai concorrenti. A questo scopo esse devono anzitutto definire quali sono gli obiettivi delle proprie politiche di welfare, individuando i bisogni prioritari tra i lavoratori e nella comunità locale, per concentrare gli investimenti sulle iniziative a maggiore impatto sociale.