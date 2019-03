Da Callipo un milione di euro per i dipendenti

«Abbiamo intercettato questa esigenza dei nostri lavoratori e ci siamo subito impegnati per offrire una soluzione concreta. Il conseguimento di un finanziamento, piccolo o grande, è generalmente vincolato ad alti tassi d’interesse e commissioni accessorie che hanno un impatto importante sulla somma da restituire. Per questo motivo sono una fonte di preoccupazione per molte famiglie che devono affrontare quotidianamente spese mediche o familiari. La nostra risposta consiste nell’utilizzare il potere contrattuale dell’azienda per contrarre mutui a tassi agevolati da ripartire senza costi aggiuntivi ai dipendenti che ne faranno richiesta», dichiara il Presidente e Cavaliere del Lavoro Pippo Callipo.

I dipendenti Callipo potranno richiedere all’azienda un finanziamento per un importo fino a 20.000 euro, di durata da uno a cinque anni, da restituire tramite trattenute mensili in busta paga. A tale operazione sarà applicato un tasso d’interesse particolarmente favorevole fino all’esaurimento del plafond da un milione d’euro.

Forte di una storia lunga oltre un secolo, Callipo ha una visione d’impresa moderna con una politica di welfare seria, articolata e integrata nella strategia aziendale, che mira al benessere dei lavoratori, alla produttività e alla qualità. Sono un esempio le diverse aree di intervento in chiave welfare in cui l’azienda è impegnata da tempo: assistenza sanitaria mediante convenzioni mediche, premio di produttività, momenti conviviali, formazione, convenzioni aziendali, sala relax e giochi in azienda. Inoltre, per favorire le relazioni lavorative, familiari e sociali è attivo anche un servizio di ascolto e consulenza a sostegno dei dipendenti.