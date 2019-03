La lezione di Greta Thunberg: «nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo»

È il 20 agosto del 2018 quando Greta Thunberg, studentessa svedese di quindici anni, non si presenta a scuola. Greta è davanti al Parlamento, si siede e con un cartello inizia la sua protesta: «il clima è il nostro futuro, state distruggendo il pianeta, ci state rubando il futuro».

Greta non si ferma, ogni giorno è lì, a ricordare a che non si governa senza responsabilità. Governare è un peso, qualcuno lo deve pur ricordare. La scuola può aspettare. Greta continua così fino alle elezioni parlamentari di settembre. Poi, si presenterà ogni venerdì. La cosa non finisce, non ha voti né consenso da "capitalizzare". Non c'è da passare all'incasso, tutt'altro. Questa chiarezza trasforma una protesta solitaria in attivismo comune. Poco alla volta, ma con progressione geometrica, infatti, in tutto il Paese e, poi, in quelli vicini, suoi coetanei la seguono. La cosa non finisce, si allarga. Europa, Australia, gli Usa. Il mondo.

«Piccola, timida», silenziosa e invisibile. Così la descrive Somini Sengupta sul New York Times: zero chiacchiere. I riflettori ci sono - è inevitabile - ma Greta non cerca il centro della scena. Tutta questa attenzione per lei significa soltanto una cosa: «la gente sta ascoltando, la gente sta capendo».