6mila scout a Casal di Principe in memoria di don Peppe Diana

Gli scout di Rutigliano giovani difensori dei beni comuni Il gruppo Agesci del comune in provincia di Bari premiati dal Presidente Mattarella con una targa per l'azione collettiva di responsabilità civica per la salvaguardia di un ex convento del 1600 e la campagna sulla corretta gestione dei rifiuti. La cerimonia oggi, 13 marzo, al Quirinale in occasione della consegna degli attestati d’onore agli Alfieri della Repubblica