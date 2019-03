Davide Casaleggio: il lavoro sparirà nel 2054. Ma sarà vero?

Sulla carta, il quadro sembra disegnato con sicurezza matematica. In realtà, però, la visione di Casaleggio è stata additata da più parti di semplicismi e inaccuratezze. Perché dovrebbe trattarsi per forza del 2054? E perché dovremmo lavorare l’1% del nostro tempo e non il 2 o il 3%? «Analisi simili hanno precedenti ben più autorevoli di Casaleggio, a partire da Keynes. È vero che il trend globale di una riduzione dei tempi di lavoro è in atto, e però non c’è nessuna base per dare indicazioni precise. Se vogliamo fare un dibattito serio, possiamo dire che il futuro lo vedremo solo vivendo. Però possiamo contribuire a disegnarlo oggi. Il futuro non è inesorabile » spiega Andrea Garnero, economista dell’Ocse.

Se i numeri contenuti nel video sono naturalmente simbolici e pensati per raccontare in maniera sintetica ma eloquente la direzione verso cui ci stiamo muovendo, comunque la visione di Casaleggio, secondo Garnero, rimane limitata. Soprattutto perché basata su un ragionamento che guarda solo a uno di tre meccanismi, in particolare «quello della sostituzione, dove i robot iniziano a svolgere funzioni che prima svolgevano gli esseri umani, togliendo loro il lavoro».

In realtà, però, i fattori che influenzano la creazione e la distruzione di posti di lavoro nel lungo periodo sono ben più numerosi. A partire dagli altri due fenomeni citati da Garnero: «Il primo meccanismo è quello della produttività, perché l’automazione consente l’aumento della produttività e della ricchezza nei settori che adottano nuove tecnologie», spiega lo studioso. Il secondo meccanismo, invece, «è quello degli spillover: i guadagni di produttività in un settore si riversano in altri settori che non hanno quella tecnologia, stimolando ulteriori guadagni di produttività. Questi due meccanismi permettono ai consumatori di avere più soldi e tempo a disposizione per “inventarsi” nuovi bisogni e nuove domande».

È ormai risaputo che l’innovazione tecnologica crea almeno tanti (se non di più) nuovi posti di lavoro quanti sono quelli che manda in pensione. Il vero problema del futuro, quindi, non sarà tanto la mancanza di lavoro, quanto la scarsità di posti di lavoro di qualità. Spiega a questo proposito l’esperto: «Anche prima del 2054 il mercato del lavoro si polarizzerà: da un lato lavori splendidi e ben pagati, dall’altro lavori che così non sono. Da un lato ci sarà chi avrà la possibilità di fare questi lavori, dall’altro chi non ce l’ha».