Le cooperative, i migranti e il ricorso al Tar sui bandi per i migranti. Negrini risponde a Sardone

“Se si dimezzassero le rette per l’assistenza e la cura per gli anziani, i minori, i disabili le persone con problemi di dipendenza e salute mentale le cooperative che gestiscono questi servizi non avrebbero davanti molte strade: o chiudere i servizi lasciando a casa migliaia di lavoratrici e lavoratori, oppure se possibile fare appunto ricorso al Tar per far valere i diritti delle persone assistite e dei lavoratori. Non ci sembra così difficile da capire. Ma la consigliera Sardone non difetta, crediamo, d’intelligenza, ma di buona fede e onestà intellettuale sacrificate sull’altare della propaganda. Le cooperative non possono arricchirsi come qualcuno dice per la semplice ragione che è obbligatorio per le nostre imprese reinvestire gli utili in finalità sociali, che possono essere percorsi di inserimento per persone svantaggiate, o attività di integrazione nei quartieri difficili. Ogni euro in più non finisce nelle tasche di nessun azionista o manager, ma reinvestito in welfare a beneficio di tutti. Se questo significa ‘fare affari’….” ha continuato Negrini.

In merito alle conseguenze del ricorso ha poi affermato: “la Prefettura ha per adesso sospeso il bando, non sappiamo per quanto e se in attesa della decisione del Tar. La nostra maggiore preoccupazione in questo momento sono i tanti minori e soggetti fragili presenti nelle strutture, la cui tutela è superiore alla mera propaganda politica. Per questo insieme alle nostre imprese continueremo con i ricorsi laddove riterremmo insostenibili le richieste delle prefetture per continuare a fornire servizi di qualità, corsi di lingua italiana, assistenza psicologica e sanitaria, inclusione lavorativa”.