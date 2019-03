SciAbile: da 16 anni la scuola di sci che sa includere

Sedici anni, sono anche segno di continuità per un’attività di Csr che non è solo uno spot. «Restituire parte del successo raggiunto alla società è un tema importante che rende lo stesso successo sostenibile. Ed è ormai un mantra per i manager e le imprese che hanno l’ambizione di esercitare un ruolo di leadership a livello globale», ha sottolineato Solero ricordando anche che «questa visione sta diventando una richiesta sempre più pressante da parte dei consumatori e la richiesta di sostenibilità è diventata un asset aziendale». Un impegno che ha continuato il Ceo «noi come Bmw Italia abbiamo preso molto sul serio, tanto che lo scorso anno per documentarlo abbiamo pubblicato il primo report di SpecialMente (piattaforma web che raccoglie tutti i contributi e le iniziative nell’ambito della Csr - ndr). Ma l’online non esisterebbe se non ci fosse un “on land” anzi un “on snow” come SciAbile, un’attività concreta che indica come superare i limiti e che quando non riesci a farlo da solo, lo puoi fare con un’altra persona, un maestro di sci, un amico, tutti insieme».

E di amici SciAbile ne ha tanti e ogni anno crescono. Da tre anni tra di loro c’è anche Emiliano Malagoli, motociclista e fondatore della onlus Diversamente Disabili per il quale «SciAbile è diventato un appuntamento imperdibile durante l’anno. Grazie a questo progetto ho ricominciato a sciare con lo snowboard, vincendo un’altra sfida che mi sono posto dopo l’incidente. E questo è stato possibile grazie ai maestri della scuola di sci di Sauze d’Oulx», ha detto Malagoli dopo una mattinata sulle piste annunciando la sua prossima sfida: la Maratona di New York. Tra gli amici anche lo chef stellato Gianfranco Pascucci che ha definito un onore poter partecipare «a questo progetto di inclusione sociale. Ho potuto incontrare persone speciali che mi hanno regalato grandi emozioni» e ha voluto ringraziare Bmw Italia per la possibilità «di contribuire con i miei piatti a questo appuntamento». Quest’anno Pascucci ha voluto portare con sé anche il figlio per far vivere anche a lui un’esperienza inclusiva importante.