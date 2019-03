La Bottega di Quartiere che in Barona recupera i neet

Da responsabile marketing e comunicazione del Santagostino ho cercato, nei giorni precedenti, di spiegare al mondo il senso dell’iniziativa, ma non è stato facile. Non è stato facile far capire cosa c’entrassero una realtà sanitaria profit (seppure dalla marcata vocazione sociale vista la natura del suo investitore principale, il Fondo di impact investing Oltre ), un’associazione di volontariato, un quartiere difficile della periferia milanese. Grazie a Vita, il giornale in cui ho lavorato per quasi nove anni e che da sempre si occupa di innovazione sociale, ho l’occasione di farlo.



I locali del nuovo Santagostino di via Walter Tobagi 6, ospitano, in una sorta di “co-working” sociale, anche la sede della “ La Bottega di Quartiere ”, una nuova impresa sociale, nata come spin off dell'Associazione - già fortemente radicata nel quartiere grazie all’esperienza ormai ventennale del Barrio’s. - in cui si formano e si occupano i cosiddetti Neet, ragazzi e ragazze esclusi dai percorsi formativi e lavorativi.

All'interno del centro il consueto modello Santagostino, scelto da 400mila persone in 10 anni di vita, ma con un occhio di riguardo alla popolazione anziana del quartiere: visite specialistiche a 60 euro; fisioterapia, osteopatia, riabilitazione a partire da 30 euro. Lo spazio della Bottega, invece, è la base operativa per le 18 persone in staff (16 ragazzi, un tutor, un'amministrativa): forniranno servizi - anche in questo caso a costi accessibili, 15 euro l'ora per le manutenzioni, 10 per i servizi alla persona, - alle persone del quartiere, anche in questo caso in particolare agli anziani. Cambieranno lampadine e aggiusteranno tubi, imbiancheranno pareti, faranno la coda alla posta, ma faranno anche gli assistenti digitali per l’uso degli smartphone e dei computer, baby sitting, pet sitting. Faranno anche i “maggiordomi d'azienda", aiutando i lavoratori a fare quelle cose che si rimandano sempre per mancanza di tempo: revisione auto, cambio gomme, lavaggio auto, ritiro dalla lavanderia, spesa, ritiro farmaci di base.