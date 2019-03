Milano si prepara all’Adunata degli Alpini

Milano è stata scelta anche perché nel 2019 si celebra il Centenario di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, costituita l’8 luglio 1919 proprio a Milano da una sessantina di reduci della Prima guerra mondiale che, provati dalla vita al fronte, desideravano non disperdersi, ricordare insieme le imprese compiute, onorare i caduti e tenere vivi gli alti valori morali e civili.

Oggi l’Ana conta circa 350 mila soci e 110 sezioni che coordinano 4.423 gruppi, la cui distribuzione territoriale coincide in Italia con le aree di reclutamento alpino e all’estero con i movimenti migratori da quelle zone. Grazie all’impegno dei suoi volontari, ha al suo attivo importanti realizzazioni a favore delle popolazioni colpite da eventi naturali. Gli Alpini accorrono appena si verifica un’emergenza e siamo abituati a vederli agire accanto alla Protezione Civile governativa. Forse non tutti sanno che quello degli Alpini non è un intervento improvvisato perché l’Associazione Nazionale dispone di una propria struttura di Protezione Civile. Costituita nel 1987, deriva da un’idea nata nel 1976 nel Friuli devastato dal terremoto. Fu allora che l’Ana si rese conto di avere a disposizione un patrimonio di esperienze, volontà ed entusiasmo che, ben organizzato, poteva essere messo a disposizione della comunità nazionale. Sempre pronta per interventi di emergenza, la Protezione Civile Ana è comunque impegnata costantemente nelle importanti e strategiche attività di prevenzione e previsione con interventi di recupero, bonifiche ambientali e salvaguardia dei territori, soprattutto montani. I volontari attivi Ana sono 12.800, con oltre 350 mezzi operativi, un ospedale da campo di base all’aeroporto di Orio al Serio, 7 basi logistiche e piena autonomia operativa.

Il “Libro verde della solidarietà” è il fact-book degli Alpini, cioè il riassunto di quanto fatto anno per anno, e viene pubblicato dal 2001 a cura del Centro Studi Ana assemblando i dati forniti da gruppi e sezioni. Nel Libro Verde 2017 (ultimo pubblicato) sono evidenziate 2.351.561 ore di volontariato e donazioni per 6.693.950 euro, per un valore totale stimato a circa 71,4 milioni di euro. I numeri sono per difetto e le sole ore equivalgono al lavoro di una fabbrica con circa 1.150 persone che producono solidarietà e qualità della vita.