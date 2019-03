Giò e Giacomo in tv per raccontare un altro sguardo sul mondo

Giacomo e Giò questa volta salgono sul tatami. Dopo aver rincorso i dinosauri, Giacomo e Giovanni Mazzariol partono dal Veneto per arrivare a Scampia, nella palestra di judo “Clan Maddaloni” e incontrare il campione mondiale Marco e suo padre Gianni, “O Maestro” di Scampia. In questa palestra con il judo offrono ai ragazzi e alle ragazze un esempio e un’alternativa, ogni giorno. Un altro punto di vista.

Un altro punto di vista è proprio il tema principale della nuova produzione originale laF, “La versione di Giò”, che andrà in onda giovedì 21 marzo alle 20.10 in occasione della Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down. «Da quando è arrivato, quel supereroe di mio fratello Giò è stato capace di ribaltare il mio mondo. Ogni giorno mi fa questo regalo, mi fa vedere le cose come sono dal suo punto di vista, mi apre lo sguardo, mi spiazza… e state certi che con lui il mondo è più entusiasmante di quello che siamo abituati a credere…». Nella “Versione di Giò” la normalità non esiste e le cose che diamo per scontate si vestono di un colore nuovo, inaspettato e unico. Giò offre infatti ogni giorno a Giacomo la possibilità di vedere il mondo da un altro punto di vista, inedito, inatteso e unico, dove la cosiddetta “normalità” non trova spazio e dove «le delusioni durano due o tre secondi al massimo».

"La versione di Giò" è uno speciale realizzato da Zero Stories per laF, in onda sulla tv di Feltrinelli giovedì 21 marzo alle ore 20.10 e disponibile su Sky Go e Sky on Demand.