Malattie rare: una ricerca che va a vantaggio di tutti

Allora, una società che si definisca “avanzata” e “civile” deve essere in grado di prendersi cura anche di queste persone perché ogni vita conta, indipendentemente dalla rarità della patologia che l’ha colpita. C’è quindi innanzitutto un imperativo morale a superare le logiche di ordine quantitativo che fanno si che le malattie rare non siano prioritarie nell’agenda sanitaria rispetto alle patologie più diffuse. Questo valore è alla base dell’esistenza di Fondazione Telethon e di tutte le charity e organizzazioni di advocacy che promuovono la ricerca e l’assistenza per le persone con malattie rare.

Dopodiché, se non vogliamo che queste siano malattie di cui si parla e basta, è necessario agire in modo pragmatico per creare un sistema sostenibile che ci permetta di ampliare progressivamente l’accesso alla diagnosi, alla cura e a una migliore qualità e prospettiva di vita per tutte queste persone. Ciò concretamente vuol dire incentivare le collaborazioni tra istituzioni, Terzo settore e aziende private, per la selezione e il finanziamento di ricerca di qualità e la valorizzazione efficace del potenziale applicativo dei risultati che ne derivano: insomma, bisogna rendere fruibili sotto forma di farmaci o di ausili i risultati della ricerca. E per farlo serve un non profit altamente competente e professionalizzato, perché la buona intenzione da sola non può bastare.

Questo intervento è pubblicato sul nuermo di VITA di marzo, dal titolo "Gli scienziati della salute". Per continuare a leggere