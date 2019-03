Se due campioni fanno scuola

Un incontro senza nessuna formalità, a ruota libera, dove non si è parlato delle solite cose che riguardano il calcio, ma di esperienze e di valori. Davanti al microfono non c’erano solo due campioni ma anche due genitori: uno, Leonardo, con cinque figli e Paolo Maldini con due. E anche due figli. Paolo ha raccontato di quanto sia debitore del padre Cesare, che lo ha guidato ma lasciato libero. Leonardo racconta di sua mamma brasiliana che amava così tanto l’Italia da dargli questo nome tanto bello ma anche impegnativo. Si parla di sconfitte e di errori, perché la storia dei campioni non è fatta solo di momento di gloria. Maldini racconta degli errori fatti sul campo ai suoi esordi e della difficoltà a metabolizzarli. «Mi chiudevo in camera e non parlavo con nessuno. Continuavo a pensare a quello che avevo sbagliato. Poi ho imparato a convivere con gli errori. Ho capito che gli errori fanno crescere, perché si impara a non ripeterli e si capisce che comunque non siamo perfetti».

Si dice che il calcio abbia un valor educativo, ma a volte a leggere le cronache nasce qualche dubbio. È Leonardo a rispondere. Racconta di quanto sia importante per un ragazzo capire le regole. «Si gioca su un campo, che ha dei limiti, e bisogna stare dentro quei limiti. L’idea di campo è un’idea importante, anche dal punto di vista formativo. Poi ci sono le regole. E c’è il valore del sentirsi dentro una squadra e quindi l’individualità cresce, anche dal punto di vista sportivo, proprio nel rapporto con le altre individualità».

Una squadra di calcio è anche un melting pot di culture, lingue nazionalità diverse. In un certo senso è un laboratorio sociale. Maldini conferma, E ricorda quale arricchimento sia arrivato da questa diversità sui campi si allenamento. «Nel calcio è fondamentale la convivenza di culture differenti. Bisogna comunicare, farsi sentire e capire. Spesso si ha paura del diverso. Ricordo che i primi compagni stranieri erano inglesi e mi hanno insegnato molto, ad esempio la cultura sportiva. Poi ho conosciuto gli olandesi, che mi hanno trasmesso la loro apertura mentale. Ma in generale da tutti i compagni provenienti da altri Paesi ho imparato qualcosa ed è anche grazie a loro che sono cresciuto come uomo».