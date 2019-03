Foggia, in ospedale apre la biblioteca “Lory Marchese”

«Voglio ringraziare il Direttore Generale degli Ospedali Riuniti, Vitangelo Dattoli, che ha fortemente creduto nel nostro progetto», ha sottolineato Laura Pipoli, presidente della Confraternita di Misericordia di Foggia. «Oggi, purtroppo, non può essere presente per impegni improrogabili, ma lo sentiamo vicino. Un sentito ringraziamento va anche a Michele Paglia, presidente del Centro Studi Diomede di Castelluccio dei Sauri, ai volontari, al Csv Foggia e al suo presidente, Pasquale Marchese. È dimostrato che i libri possono curare, alleviare, sostenere. Sempre più spesso la lettura viene adottata come pratica di accompagnamento per i percorsi di guarigione. Per questo motivo abbiamo pensato che beneficiari del nostro servizio potranno essere tutti coloro che, a vario titolo, si trovano in ospedale: degenti, personale, familiari e visitatori».

L’azienda ospedaliero- universitaria di Foggia è stata rappresentata dal Direttore Sanitario, Franco Mezzadri e dal Direttore Amministrativo, Michele Ametta, che hanno sottolineato come «la biblioteca in ospedale sia una realtà molto interessante, che favorisce il processo di umanizzazione delle cure di cui tanto si parla. Prestare un libro a un paziente che per molte ore – lontano dalle terapie - non sa cosa fare, può aiutare nella cura e può diventare anche occasione per approfondire tematiche e acculturarsi. Complimenti per l’idea e per il coinvolgimento del Servizio Civile, a dimostrazione di quanto sia grande il valore dei giovani anche e soprattutto in ambienti come questi».