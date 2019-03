Affinati sul caso Rami: «La cittadinanza? Non è un premio e neanche una punizione»

Anche se lo Ius soli è naufragato e stando alle dichiarazioni dell’attuale vicepremier Di Maio “non è nell’agenda di governo”, la questione dovrebbe tornare all’ordine del giorno.

«In questa tragedia sventata», spiega Affinati, «c’è però un aspetto molto positivo che è bene sottolineare: Rami rappresenta un eroe positivo che si può contrappore alla figura di adolescenti intrappolati negli schemi della violenza e della manovalanza minorile sfruttata dalle organizzazioni criminali. E tutti i ragazzi dello scuola bus si sono comportati in modo brillante. Sono stati lucidi, operativi. Attenzione non sono “ragazzi selvaggi” ma persone che appartengono ad una classe scolastica. Lo spirito di solidarietà che hanno dimostrato in un momento estremo è stato il risultato di un percorso fatto con gli insegnanti, dalle persone con cui loro sono in contatto. L’adolescente va plasmato. Quello che è successo ha dimostrato che quello che accade in aula ha effetti indelebili e incredibili sui giovani, è questa la potenza dell’insegnamento».

Mentre si discute sulla proposta di assegnare la cittadinanza a Rami, l’altro vicepremier, Salvini, vuole che sia tolta all’autore della strage, l’autista del Bus, il cittadino di origini senegalesi Ousseynou Sy. Ma anche in questo caso: «La cittadinanza», conclude Affinati, «va regolata dal diritto. E per punire i crimini bisogna rifarsi a quello penale».