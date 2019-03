Al Leonardo da Vinci la mostra "Ail ieri, oggi, domani"

«Questi primi 50 anni di storia della nostra organizzazione sono costellati di importanti successi», ha ricordato il professor Sergio Amadori «abbiamo contribuito allo sviluppo della ricerca scientifica in campo ematologico; abbiamo moltiplicato i servizi offerti ai pazienti; abbiamo incrementato le interazioni con i centri ematologici e abbiamo visto crescere il numero dei nostri volontari, per noi patrimonio irrinunciabile. È stato un percorso non sempre semplice ma grazie al confronto continuo col territorio e le istituzioni, siamo diventati un punto di riferimento nel nostro Paese. L’Ail è un’Associazione con un passato importante e che guarda al futuro con fiducia».

«Siamo lieti di ospitare questa importante iniziativa di Ail qui in aeroporto, luogo di transito per milioni di passeggeri l’anno e quindi luogo ideale per dare rilievo al lavoro svolto in questi anni dall’associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma», ha commentato il Presidente di Adr Antonio Catricalà, «come società di gestione aeroportuale siamo molto attenti alle esigenze dei passeggeri oncologici che qui a Fiumicino possono usufruire di un servizio di assistenza gratuita a 360 gradi: dalle cure mediche offerte direttamente in aeroporto dal Pronto Soccorso di Aeroporti di Roma qualora il passeggero oncologico necessiti di controlli specialistici di natura cardiologica, pneumologica e chirurgica prima del volo, all’assistenza dedicata di Adr Assistance società del Gruppo deputata alla cura dei passeggeri a ridotta mobilità».