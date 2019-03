Rondine, l'incubatore delle nuove leadership

Per entrare a Rondine, nel curriculum devi avere scritto “nemico”. Franco Vaccari, che dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace è fondatore e presidente, lo dice senza girarci attorno: «Noi accettiamo i giovani che vengono dai luoghi di guerra. Il titolo per venire a Rondine è: “Essere nemico di qualcun altro”. Se non sei nemico, a Rondine non ci stai». Russi e ceceni, pakistani e indiani, palestinesi e israeliani… in vent’anni più di 200 giovani sono entrati come nemici in questo piccolo borgo medioevale in provincia di Arezzo, Rondine, per uscirne - due anni dopo - trasformati in leader di pace. Un esempio è Maria Karapetyan, una giovane armena che ha frequentato Rondine Cittadella della Pace nel biennio 2013/2015: rientrata nel suo Paese è diventata attivista per i diritti civili e dopo soli due anni è stata una delle protagoniste della rivoluzione di velluto armena. Oggi è in Parlamento e può cambiare la storia del suo Paese. Per sostenere percorsi come quello di Maria, l’Associazione Rondine ha lanciato il manifesto Leader for Peace. Lo ha fatto dal palazzo delle Nazioni Unite, lo scorso 10 dicembre, in occasione dei 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Ha chiesto a tutti i Paesi di togliere dal bilancio della difesa la cifra corrispondente a un’arma, spostandola sulla formazione di un leader di pace: l’Italia è stato il primo Paese a firmare. Dopo vent’anni di esperienza infatti è maturato ormai un “metodo Rondine” che, insegnando ad affrontare il conflitto e a gestirlo, sviluppando nuovi modelli relazionali e lavorando su competenze specifiche, realizza di fatto un “altro” modello di leadership.