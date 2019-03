Limitare la democrazia per uscire dalla società ottusa?

Limitare la democrazia formale senza un parallelo piano educatico-culturale rischia ancora di più di creare esclusi e favorire logiche di potere e di controllo. Non è una strada percorribile e spero che Ercolani - la cui intenzione positiva è evidente dalla passione con cui scrive - sia solo una provocazione che ci serva a mettere in discussione troppi "luoghi comuni" dati per scontati.

Interazione

In questi giorni ho letto la Lettera a un razzista del terzo millennio di Don Luigi Ciotti, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2019. Un testo densissimo che ci aiuta a capire quali possono essere le nostre priorità. Per Ciotti occorre stare vicino alle persone escluse e discriminate accompagnandole in percorsi di cittadinanza. Per Ciotti: "si tratta di lavorare alla ricostruzione di un mondo dove la legalità e la prossimità, le regole e l'accoglienza, siano dimensioni non alternative ma complementari, facce di una medesima medaglia chiamata democrazia. [...] La vera scommessa del nostro tempo si chiama interazione, lo scambio e l'arricchimento per tutti, base di una crescita culturale, sociale, economica" (pp. 66-67).

Dobbiamo tutti lavorare con una logica maieutica (e in questo senso ritorna sempre più attuale il metodo di Danilo Dolci) per diffondere pratiche di autocoscienza popolare che permettano alle comunità di ragionare sui propri bisogni, sui condizionamenti del mercato, sulle menzogne della tecnica. Solo attraverso processi di partecipazione popolare possiamo sperare nella possibilità di una nuova classe dirigente.

Non c'è dignità senza lavoro, non c'è comunità senza solidarietà, non c'è libertà senza giustizia sociale. Tre passaggi essenziali, a mio avviso, per uscire dalla società ottusa - così ben descritta da Ercolani - ed entrare in un nuovo ordine politico delle comunità così caro ad Adriano Olivetti e a chi scrive.