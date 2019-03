A Librino l’arte si ispira alla preghiera

«E’ una grande opera di street art in periferia, un’opera non di rigenerazione urbana, di cui tanto si parla, ma di rigenerazione spirituale. Un’opera che fa comunità, che crea la comunità di Librino. In questo momento in cui la comunicazione è affidata all’immagine, questo progetto manifesta la potenza della parola, cui bisogna restituire peso e valore. Nomen omen, il destino è nel nome di chi grazie al Cantico riceve un nuovo battesimo, e in quell’appellativo o in quell’aggettivo (“Cielo sereno”, “Luna raggiante”, “Acqua Preziosa”) si rispecchia e trova una nuova identità». L’installazione fotografica monumentale si inserisce nel più grande progetto del Museo dell’Immagine e dell’Arte Contemporanea di Librino, un grandissimo museo all’aperto: nella visione del progetto, l’arte deve essere condivisa da tutta la comunità, che diventa la protagonista della pratica artistica.

Antonio Presti con la Fondazione Fiumara d’Arte intende creare una rete nazionale e internazionale di collaborazione e condivisione, attraverso la partecipazione di associazioni e organizzazioni interessate ai fini e ai progetti della Fondazione. Chiunque fosse interessato può scrivere all' indirizzo mail: antoniopresti@fondazionefiumaradarte.org

Foto: ©Antonio Parrinello