Clericus Cup, al via l'edizione 2019

Tris dell'Urbano alla Clericus Cup Si è concluso il campionato pontificio di calcio per seminaristi e sacerdoti che ha visto trionfare per la terza volta nella storia del torneo il Seminario Maggiore della Congregazione per l’evangelizzazione dei Popoli. In finale i Leoni d’Africa hanno battuto per 2-0 la Gregoriana. Bronzo per il Mater Ecclesiae che ha superato nella finalina il Redemptoris Mater