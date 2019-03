Da incrementare il fondo per orfani di femminicidio

Sos Villaggi dei Bambini esprime preoccupazione per la sentenza della Corte d'appello di Messina che ha annullato il risarcimento riconosciuto ai tre figli minorenni di Marianna Manduca, la donna uccisa dal marito nel 2007. Il verdetto di primo grado del 2017 aveva concesso ai figli della donna un risarcimento di 259mila euro, dopo avere riconosciuto la responsabilità civile dei magistrati che non avevano fatto abbastanza per proteggere la loro mamma, nonostante le dodici denunce presentate dalla donna. Per la Corte d’appello, invece, "il marito l'avrebbe uccisa lo stesso".

«La sentenza della Corte d’appello di Messina è preoccupante e ribadisce la necessità di costruire una rete solida ed efficace per evitare che queste situazioni si possano ripetere in futuro» ha dichiarato Roberta Capella, Direttore Generale di Sos Villaggi dei Bambini. «Istituzioni, enti, associazioni e centri antiviolenza, insieme ai singoli cittadini, devono collaborare per abbattere tutte quelle barriere culturali che non portano a considerare seriamente ogni minimo accenno a possibili episodi di violenza. Inoltre, è evidente l’esigenza concreta di incrementare e adeguare il fondo destinato agli orfani di femminicidio, che ha subito una riduzione significativa con l’ultima legge di Bilancio. Mentre crescono i numeri del disagio sociale delle famiglie e dei bambini, diminuiscono le risorse a disposizione degli Enti Locali per finanziare le politiche sociali e i bambini che si trovano privi di una rete capace di sostenerli rischiano di precipitare in una situazione di marginalità economica e sociale».

In Italia, sono oltre 400mila i bambini e ragazzi (dati Istat 2015) che hanno assistito a episodi di violenza dentro casa. Nel nostro Paese, infatti, la violenza contro le donne è un fenomeno drammaticamente diffuso: 1 donna su 3, tra i 16 e i 70 anni, nel corso della propria vita ha subìto violenza fisica o sessuale (dati Istat).

Sos Villaggi dei Bambini è da anni in prima linea al fianco di mamme vittime di maltrattamento che chiedono protezione per loro stesse e per i propri figli. Per questo l’organizzazione ha avviato il progetto “MammaBambino”, nato per tutelare il benessere psicofisico della mamma e dei bambini soprattutto nei casi di maltrattamento, trascuratezza e deprivazione socioculturale. Inoltre, l’Organizzazione lavora quotidianamente al fianco delle donne vittime di violenza accolte per aiutarle a riconquistare la loro autonomia e le accompagna sia in un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, che di ricerca di una soluzione abitativa indipendente e sicura. Oggi, con il progetto “MammaBambino”, Sos Villaggi dei Bambini gestisce una rete di alloggi in grado di accogliere circa 33 giovani donne con i loro figli, per un totale di circa 100 beneficiari l’anno.