La prima scuola delle Seconde Opportunità

E quasi tutti riescono a superarlo. «In classe non abbiamo cattedre, perché il nostro è un lavoro di gruppo: alunni, professori ed educatori lavorano insieme», continua Caterina Soresina Stoppani, coordinatrice dei docenti, «non abbiamo neppure libri di testo, che forse non verrebbero aperti. Ogni ragazzo ha un suo quadernone didattico che si costruisce lui, scrivendo e rielaborando i concetti che ascolta in classe».

I sogni dei ragazzi

Francesca ha 13 anni e mezzo, oggi studiare le piace e il suo quadernone è ricchissimo di appunti, tutti ben ordinati: «Nella scuola da cui provengo c’erano professori bravi, ma le classi erano grandi e non c’era tempo di stare dietro a tutti. Io ho bisogno di essere seguita. Qui lo fanno e io vado avanti. Dopo l’esame? Vorrei diventare una barista professionista». «Io invece vorrei fare l’elettricista, come mio zio:», spiega Said, «venire a scuola ora mi piace, prima non avevo voglia, non so perché...». «I nostri ragazzi sono come tutti gli altri», prosegue padre Brambilla. «Ragazzi spesso molto intelligenti e creativi che, non per colpa loro, ad un certo punto hanno deciso di non studiare più. Ragazzi che hanno bisogno di un luogo caldo e accogliente, ma anche esigente. L’esame di terza media è solo un primo obiettivo: noi vogliamo dare loro gli strumenti perché siano in grado di frequentare una scuola superiore, vogliamo aiutarli a riprendere in mano la loro vita. Per questo insistiamo su un concetto fondamentale: “Imparare è cosa mia”.