Open Day al Master in Fundraising per scoprire la 18°Edizione

Cosa serve per essere un fundraiser di successo?

«Per essere un fundraiser di successo una qualche predisposizione alla nascita bisogna averla, ma non si può trascendere l’esercizio e la costanza. Proprio come molti atleti che manifestano un talento alla nascita, se nel corso della vita conducono uno stile di vita non adeguato e non si allenano costantemente, non riusciranno a diventare campioni e a raggiungere quei risultati che avrebbero potuto ottenere con l’esercizio e la costanza». Queste le parole di un grandissimo del fundraising, Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d'Oro - Onlus

Certo è che fare fundraising, non significa solo chiedere soldi. Henry Rosso, padre della raccolta fondi: «Il fundraising non è facile. Nessuna formula magica è mai stata concepita per trasformare un desiderio disperato in immediati fondi regalati». Per essere un buon fundraiser è necessario portare nel proprio bagaglio un po’ di psicologia ed economia, essere curiosi e sempre aggiornati, essere capaci di creare empatia con i donatori e pronti a rivelare un po’ di sé. oltre ad una formazione d’eccellenza.