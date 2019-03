Europa: il Parlamento approva la direttiva sul copyright

Europa: una politica e un'etica per l'Intelligenza Artificiale Il 12 febbraio scorso il Parlamento europeo ha approvato in sessione plenaria una risoluzione su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale, evidenziando il ruolo centrale, anche per l’economia della zona Ue, dell’intelligenza artificiale e, dall’altro lato, mettendo in risalto i rischi sotto il profilo etico e giuridico