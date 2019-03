Fondazione Cariplo: «Ecco il nostro viaggio dentro il Welfare di Comunità»

A distanza di cinque anni dall’inizio del viaggio di Fondazione Cariplo che ha lanciato una sfida con il progetto “Welfare di Comunità e Innovazione sociale”, con l’obiettivo di contribuire a innovare l’attuale sistema di welfare sostenendo sperimentazioni che sappiano attivare risposte più efficaci, efficienti ed eque, la Fondazione ha deciso di fermarsi per riflettere e approfondire quanto appreso in mesi anni.

L’appuntamento è fissato per giovedì 28 marzo, dalle 9.30 alle 17.30 a Milano (Centro Congressi Stelline - Corso Magenta 61). Si partirà dalle esperienze dei 37 progetti, utilizzando sguardi diversi per osservare i luoghi del welfare e le persone che li abitano e riflettere sulle piattaforme sviluppate per favorire connessioni, opportunità e relazioni. Come in ogni viaggio che si rispetti, non potranno mancare le immagini, raccolte in una mostra pensata per entrare nei luoghi del welfare e dare un volto alle persone li animano.

Programma sessione plenaria (9,30/13)

9.30-10.00 Registrazione

10.00-10.20 La Comunità come motore del cambiamento

Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo

10.20-10.50 Dal diario di viaggio… dove siamo arrivati, dove vogliamo andare

Beatrice Fassati, Fondazione Cariplo

10.50-11.50 I luoghi del welfare di comunità

Presentazione della ricerca “Prendiamoci un caffè” (a cura di Codici Ricerca e Intervento). Stefano Laffi, Codici Ricerca Intervento

“I Dialoghi al futuro”: come vediamo i luoghi del welfare tra dieci anni?

Maria Chiara Tosi, Università IUAV di Venezia

Paola Manfredi, Teatro Periferico

Guido Ciceri, Sercop

Modera: Massimo Conte, Codici Ricerca e Intervento

11.50-12.50 Nuovi sistemi di connessione: le piattaforme del welfare

Presentazione della ricerca “Welfare in piattaforma. Apprendimenti dai progetti di welfare in azione” (a cura di TRAILab)

Ivana Pais, Università Cattolica di Milano

Le prospettive e i confini delle piattaforme del welfare, tra trasformazione digitale e cambiamento organizzativo

Giovanni Fosti, SDA Bocconi School of Management

Filippo Barbera, Università degli Studi di Torino

Cosimo Palazzo, Comune di Milano

Modera: Flaviano Zandonai, Gruppo cooperativo CGM

12.50-13.00 Presentazione workshop pomeridiani

Un’esperienza immersiva in alcune pratiche di welfare di comunità pensata per gruppi di “addetti ai lavori”. Quali temi, quale modalità di lavoro.

Katarina Wahlberg, Fondazione Cariplo



Workshop pomeridiani (14.30/17)

Per descrizione sintetica dei laboratori clicca QUI

Fundraising di comunità diffuso - Progetto +++ Segni Positivi (Sondrio)