Il welfare aziendale? Un nuovo modello di impresa

Lo studio nasce dall'attività continuativa di monitoraggio sull'evoluzione del welfare aziendale e occupazionale e per la seconda edizione si è concentrato sui fondi sanitari integrativi e sulla contrattazione collettiva nel settore della meccanica, con l'aggiunta dell'analisi condotta sul territorio di Brescia dopo quello di Bergamo della prima edizione.



Il rapporto evidenzia come il welfare aziendale debba essere visto come un nuovo modello produttivo e di impresa più che di parziali risposte all'arretramento di quello pubblico. In particolare l'assistenza sanitaria integrativa, al centro dello studio, diventa centrale perché consente il miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori e va quindi a incidere sull'organizzazione e sulla produzione di impresa.

UBI Banca, nel corso dei primi due anni di attività della divisione specializzata UBI Welfare, ha siglato un accordo quadro con Confindustria nazionale e con 18 associazioni datoriali e territoriali di matrice confindustriale e non, che annoverano migliaia di imprese di diversa dimensione, dalle grandi aziende alle PMI meno strutturate, in molteplici settori e aree del Paese. Il welfare aziendale è, infatti, un’opportunità per ogni impresa, a prescindere dalla classe dimensionale.

Non solo, l’offerta di UBI Banca è fortemente personalizzata e comprende: servizi alla persona e istruzione di figli e familiari, con una rete di oltre 600 servizi diffusi su scala nazionale; accesso a un network di più di 1.200 strutture sanitarie a condizioni agevolate; servizi nell’ambito del benessere, della cultura, del tempo libero, oltre alla possibilità di utilizzo di numerosi brand attivi in tutti i settori della grande distribuzione, con una copertura di circa 15.000 punti di spendibilità in tutta Italia; comprende inoltre previdenza complementare, disponibilità di buoni welfare on demand e gestione rimborsuale delle spese sostenute.

Le aziende che oggi si avvalgono del servizio UBI Welfare sono oltre 400: numeri in costante crescita, anche grazie al forte impegno della banca nella diffusione della cultura del welfare aziendale come elemento strategico per la competitività delle imprese.

In particolare, il rapporto ha evidenziato la crescita dei fondi sanitari in termini qualitativi e l'orientamento a promuovere l'assistenza sanitaria integrativa di settore a scapito di quella integrativa aziendale.