Mai più soli: oltre il labirinto dell’autismo

Secondo recenti studi, nelle aree industrializzate come la Lombardia l'incidenza delle sindromi dello spettro autistico sul totale della popolazione è arrivata a 1 persona su 68. Se ne parlerà il 29 marzo alle ore 17 al Centro Congressi Fondazione Cariplo durante l'incontro "Mai più soli - Per mano oltre il labirinto dell’autismo" organizzato da Aiutiamoli, Portami per mano, Fondazione Sacra Famiglia e Uniti per l'Autismo. Un pomeriggio di incontri dedicati al tema dell’autismo per raccontare esperienze di consapevolezza e fornire gli strumenti per un inserimento possibile a partire da una diffusa sensibilità collettiva sul tema. Parteciperanno il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il cantante Elio, in prima linea per i diritti delle persone con autismo.

«Mai più soli è un titolo, ma anche l’obiettivo a cui tendiamo», afferma Mariacristina Arrigoni, vicepresidente di Portami per Mano. «Vogliamo infatti condividere, con tutta la città, reali possibilità di inclusione, sostegno e accoglienza a chi vive questa condizione, mostrando come è possibile concretamente non essere soli nel labirinto dell’autismo». A questa chiamata hanno risposto il Comune di Milano, che ha concesso il patrocinio, Fondazione Cariplo e Opera San Francesco, oltre all'Orchestra di via Padova che sarà protagonista di un momento musicale a conclusione del pomeriggio.

Fondazione Cariplo, che da sempre promuove interventi per favorire l’inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità, testimonia l’impegno verso una cultura dell’inclusione possibile. «Le persone, le famiglie devono stare al centro delle politiche sociali. Possiamo dar vita ad un nuovo modello di welfare che sostenga le persone e le famiglie che si trovano spesso senza punti di riferimento. Crediamo in quello che abbiamo definito un nuovo welfare di comunità, dove accanto a risorse economiche si riattivino le relazioni, chiave e punto di partenza per la soluzione dei problemi», dichiara Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo. «Le famiglie si sentono isolate. Hanno invece bisogno di sentirsi dentro una comunità che include e che porta conforto. Si possono attivare migliaia di persone che a partire dalle comunità locali, con il supporto fondamentale del settore Pubblico, si prendono cura dei problemi delle famiglie. Sta accadendo con l’esperienza Welfare in azione dove il Pubblico, insieme al privato e privato sociale, sta costruendo un nuovo modello sociale capace di coinvolgere tutti. Questo evento ne è un esempio, e dimostra quanto anche la cultura possa essere un potente fattore di coesione soprattutto nelle periferie, tema per noi importante e dove siamo in prima linea con la Città intorno, per riattivare le comunità che ci vivono affinché tutti si sentano non solo protagonisti, ma anche ascoltati e compresi di fronte ai problemi di un welfare che arretra. Dobbiamo ritrovare la capacità di essere d’aiuto e solidali con chi vive sul pianerottolo davanti al nostro appartamento».

Va in questa direzione la testimonianza di Elio, genitore di un bimbo autistico e testimonial di Uniti per l'autismo: «Le famiglie di persone con autismo vanno aiutate e sostenute, non si può più aspettare. In assenza di iniziative da parte del governo nazionale, spero che sarà ancora una volta Milano a indicare la strada». A Elio fa eco Cristina Finazzi, portavoce di Uniti per l’Autismo che in questa occasione annuncia «l’avvio di un progetto pilota per la creazione di un’equipe multidisciplinare per la presa in carico delle persone autistiche, come previsto alla legge 15/2016 regionale, in collaborazione con l’Istituto di ricerca Besta presieduto dal dottor Andrea Gambini».

Focus della giornata sarà la tavola rotonda – moderata dal giornalista di Telelombardia Mimmo Pesce – in cui verrà raccontata la storia di Masha, 25 anni, una ragazza con autismo inserita presso la nota azienda di giochi da tavolo Ravensburger grazie all'accompagnamento del servizio Counseling della Fondazione Sacra Famiglia, diretto dal prof. Lucio Moderato. «Sull'autismo girano troppe fake news, come quella per cui le persone autistiche non siano in grado di lavorare», puntualizza Moderato. «Se adeguatamente seguite e supportate, invece, queste persone diventano eccellenti lavoratori, vere risorse per le aziende che scommettono su di loro».