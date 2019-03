Riabilitazione e sclerosi multipla: il Ministero convoca Aism per il 1° aprile

Il Ministero della Salute ha convocato AISM per il 1 aprile. Si parlerà dei rischi insiti nei recenti documenti elaborati da alcuni tecnici del Ministero, che porterebbero all’esclusione delle persone con sclerosi multipla dai ricoveri di alta specialità in neuroriabilitazione (che verrebbe garantiti solo a chi ha avuto almeno 24 ore di coma), a limitazioni nell’accesso ai ricoveri ordinari per la riabilitazione intensiva e a una serie di difficoltà di accesso alle prestazioni di riabilitazione territoriale, sia ambulatoriale che domiciliare.

È un primo passo carico di attese, che arriva dopo l'ampio eco della mobilitazione lanciata da Aism il 15 marzo, con l'hashtag #difendiundiritto, per manifestare le forti preoccupazioni per l’impatto che potrebbero avere i due nuovi provvedimenti ministeriali sulla vita delle 118.000 persone con sclerosi multipla in Italia. «AISM avrà la possibilità di illustrare le criticità dei provvedimenti in corso di scrittura sulla riabilitazione e di portare all’attenzione le istanze delle tante persone con SM che hanno aderito alla campagna. AISM spera che l’incontro sia fruttuoso ed «è fiduciosa che l’adesione del Ministro Grillo sia un segnale di apertura ad aggiustamenti e correzioni ritenuti essenziali, affinché il diritto alla salute delle persone con SM e di altre gravi condizioni patologiche non venga negato».

Giulia Grillo domenica aveva postato in un tweet la sua foto con il cartello che diceva #difendiamoundiritto, aderendo alla campagna social di Aism.