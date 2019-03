Bambini, cosa succede quando muore una persona cara?

Allontanare il dolore senza negarlo. Come ci si riesce? È nata da questa domanda e dall’incontro di una giovane donna di 29 anni, Karen Rogerson, rimasta vedova e con due bimbe piccole da crescere, l’esperienza di Libellule nel Cuore. Progetto nato nel 2014 e sostenuto dalla Fondazione Maurizio Fragiacomo. «L’elaborazione del lutto è un percorso essenziale per non rimanere imprigionati nel dolore di una perdita», dice Laura Felisati, coordinatrice del progetto. «Alcune persone attraversano naturalmente il lutto per poi ritornare alla normalità, altre, invece, tra cui bambini, adolescenti, adulti e intere famiglie, vivono questa esperienza come una faticosa lotta alla quale non riescono a dare un significato».

In Italia la morte è ancora vissuta come un tabù, un fatto privato. «Perciò», continua Laura Felisati, «quando abbiamo deciso di promuovere il progetto, non avevamo nessun riferimento italiano a cui guardare. Quindi abbiamo deciso di passare alcuni mesi di formazione a Londra, dove, invece, il tema è molto sentito».

Negli ultimi 5 anni con il progetto sono state prese in carico 40 famiglie. «Ma la fondazione», continua la Felisati, «ha intercettato anche un altro bisogno, quello di mettere a disposizione, anche nelle scuole, un servizio di supporto durante i mesi di elaborazione del lutto, quando a mancare è un bambino o qualcuno del corpo dei docenti».