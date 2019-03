Cancro al seno, in alcuni paesi significa solo morte

Cosa significa per una donna haitiana avere il cancro al seno? “Morte”. È secca la risposta del dott. Augustin, direttore dell'ospedale St. Luc in Haiti, e del Dott. Pyram, responsabile del programma breast cancer, che stanno svolgendo attività di formazione presso lo IEO, Istituto Europeo di Oncologia, a Milano.

Ma facciamo un passo indietro. Nella poverissima Haiti, che dista solo due ore di volo dalla ricca Miami, il tumore al seno è la seconda causa di morte per le donne: non esistono possibilità di diagnosi, cure, terapia del dolore. Non esistono assistenza sanitaria pubblica né personale medico dedicato e preparato in questo settore come radiologi, chirurghi, patologi ed oncologi. Nessuna disponibilità, anche privatamente, di radioterapia: per farla è necessario andare nella confinante Repubblica Dominicana.

Così nel 2017, la Fondazione Francesca Rava N.P.H Italia Onlus che rappresenta in Italia NPH-Nuestros Pequenos Hermanos, che opera in Haiti dal 1987 sotto la guida del medico in prima linea Padre Rick Frechette e l’affiliata Fondazione Saint Luc (anch’essa rappresentata in Italia dalla Fondazione Francesca Rava), ha avviato il primo centro per la diagnosi e cura del tumore al seno in Haiti presso l’ospedale Saint Luc, con il coordinamento scientifico del volontario dottor Enrico Cassano, direttore radiologia senologica dello Ieo.