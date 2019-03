I monaci ci insegnano l'economia civile

La Francia e il modello

«Quand monastères rime avec bonnes affaires», quando i monasteri fanno rima con i buoni affari. In Francia è diventato un detto comune. Oltralpe, infatti, hanno cominciato a fare i conti sull’economia monastica. Oggi, in Francia ci sono 340 abbazie in attività, gran parte si dedica unicamente a preghiera e spirito. Ma quelle (circa la metà) che hanno anche un’attività artigianale producono oltre 4mila tipologie di prodotti, dalle confetture al cioccolato, dalle tisane alle creme, commercializzate sotto un “marchio” monasti- co. Il mercato, che nel 2016 era stimato in 70 milioni, è cresciuto e nel 2018 ha sfiora- to i 90 milioni di euro.

In Francia, il «made in abbayes» è sottoposto a un regime fiscale agevolato, certificazioni etiche e di qualità. Ed ha incrementi esponenziali delle vendite online. Anche perché dal 1989, esiste un marchio e un’associazione, Monastic, per la tutela contro contraffazione e raggiri. S

oprattutto, osserva Marie-Catherine Paquier dell’European Business School di Parigi «i monaci controllano la loro rete di distribuzione, che è multicana- le, multiforme, religiosa e secolare, ma sempre con un dna comunitario». Si sono fatti impresa. D’altronde, a chi gli chiedesse dove avesse trovato ispirazione per la sua “architettura” aziendale, una volpe come Caprotti, il fondatore di Esselunga, rispondeva: «In San Benedetto. Le aziende sono i monasteri della nostra età».

E l'Italia?

In Italia, però, non ci sono dati omogenei. Tutto è frammentato (si stimano 20 milioni di euro di fatturato), ma nonostante tutto funziona: i trend di analisi di mercato mostrano che la richiesta aumenta, soprattutto nel settore del biologico e del fair-trade, ma ognuno fa ancora per sé.

Accade che molte comunità non abbiano nemmeno un sito web, così come non esiste un rapporto omogeneo con grossisti e retailer. L’officina monastica — così la chiamava San Benedetto — non si è ancora fatta azienda e si serve per lo più di punti vendita diretti, accessibili ovviamente a chi si reca sul po- sto negli orari di apertura al pubblico. La maggior parte delle comunità monastiche produttrici vende per corrispondenza o tramite i negozi sul territorio dei propri rivenditori.

Solo nel settore dell’ospitalità le cose si muovono, come dimostra l’utilis- sima guida – la prima in Italia – pubblicata da Silvia Testa e Pietro Rimoldi Abbazie e siti cistercensi in Italia 1120-2018 (Arti Grafiche Parma, 2018). Una mappa. In attesa che i tanti punti sparsi sul nostro territorio facciano sistema.