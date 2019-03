L'identikit di chi vuol lasciare l'Africa

Sono giovani tra i 18 e i 25 anni che abitano nelle aree urbane, hanno un diploma e vivono principalmente nei paesi della fascia Subsahariana del continente africano; è questo il profilo più comune di chi ha preso in considerazione in maniera più importante di lasciare il proprio paese di origine secondo un’indagine panafricana sulle migrazioni presentata oggi da Afrobarometer. A preoccuparli è principalmente la disoccupazione e la loro meta è un paese confinante (29%), l’Europa (27%) e il nord America (22%).

E’ questo uno dei risultati più interessanti della prima indagine multi paese effettuata in Africa sulla propensione alla migrazione. L’Afrobarometro, rete di ricerca pan-africana indipendente che conduce sondaggi sull’opinione pubblica, ha messo insieme i dati rilevati in 34 paesi tra settembre 2016 e settembre 2018 attraverso 4523 interviste face to face.

Sono il 37% dei cittadini di questi paesi che hanno in qualche modo preso in considerazione l’idea di migrare, di questi solo il 9% riferisce di essersi impegnato seriamente nel pianificare e fare preparativi per partire. Sono questi i dieci paesi nei quali sono state rilevate le percentuali più alte: Capo Verde, Sierra Leone, Gambia, Togo, São Tomé and Príncipe, Sudan, Liberia, Zimbabwe, Malawi, Gabon. Curiosamente nessuno di questi appare nella classifica dei paesi di origine dei migranti che attraversano il Mediterraneo.