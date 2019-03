Quando il futuro del lavoro è green

A essere virtuose sono soprattutto le grandi imprese, con 250 addetti e più, che coprono il 78% del totale. La spesa corrente per la tutela ambientaleda parte delle imprese ha toccato nel 2016 i 3 miliardi e 261 milioni di euro, di cui: gestione dei rifiuti (un miliardo e 297 milioni), gestione delle acque reflue (811 milioni). Il 55,9% delle imprese si è concentrato sulla riduzione dell’impatto ambientaledella propria attività; il valore relativo cresce al crescere della dimensione d’azienda, arrivando al 70,3% fra le più grandi.

Altri numeri, non meno importanti: gli investimenti in processi di economia circolare interessano il 13,4% delle imprese e anche per questa tipologia di iniziative la diffusione fra le imprese maggiori appare più estesa (26,5%). Mentre il premio di produttività per le imprese più impegnate nella sostenibilità supera del + 10,2% chi non ha attivato iniziative di sostenibilità. Insomma, un ecosistema economico-sociale di cui dobbiamo tener conto. Come si diceva qualche tempo fa: ce lo chiedono i numeri.