Reddito di Cittadinanza: le modifiche per la disabilità valgono 80,5 milioni

Reddito di Cittadinanza, l'Inps pubblica i moduli per fare domanda Le prime domande per il Reddito di Cittadinanza potranno essere presentate dal 6 marzo. Il Parlamento sta esaminando il decreto per convertirlo in legge, ma il modulo per fare domanda, come previsto dal decreto, è già disponibile. Il penultimo punto? Dichiaro di essere a conoscenza che in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, ci sarà una rimodulazione dell'ammontare del beneficio.