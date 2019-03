Un futuro più sostenibile è possibile? Il Lazio si interroga

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale torna a Roma e mette a confronto esperienze e buone pratiche per un futuro più sostenibile. Per il sesto incontro del Giro d’Italia della CSR, che sta percorrendo il Paese con 12 tappe in 11 regioni, l'appuntamento è giovedì 28 marzo all’Università di Roma “Tor Vergata” (aula TL – Facoltà di Economia, via Columbia 2), a partire dalle ore 9:30.

I lavori saranno aperti da Marco Meneguzzo, Professore Ordinario all’Università di Roma “Tor Vergata”, Luca Bergamo, Vice Sindaco Roma Capitale e Assessore alla Cultura, Sabrina Florio, Presidente Anima per il sociale nei valori d’impresa, Giovanni Battista Costa, Presidente Next e Rossella Sobrero, Gruppo promotore del Salone della CSR e dell’innovazione sociale.

Mobilità, inquinamento, necessità di un nuovo modello imprenditoriale le priorità di Roma e del Lazio

Il Lazio è un territorio particolare in cui la presenza della capitale è simbolo di prestigio ma anche catalizzatore di problemi. La mobilità, ad esempio, che sta a cuore ai cittadini laziali e specialmente di Roma ben più che agli abitanti delle altre regioni. O il problema ambientale: secondo dati Ipsos riferiti al 2018, il 40% degli abitanti del Lazio è preoccupato per l’inquinamento della terra, coerentemente con l’esperienza vissuta sul territorio per la crisi dei rifiuti o per la crisi idrica della capitale e del resto della Regione, che nel 2017 ha costretto ACEA a 2.300 interventi sulla rete idrica, grazie ai quali il tasso di perdita della rete idrica di Roma si è ridotto dal 45% al 37%. Le preoccupazioni per l’ambiente, la mobilità, la gestione del territorio si associano a quella per il degrado sociale, considerato preoccupante dal 28% delle persone nel Lazio.

Una maggiore attenzione alla sostenibilità può essere una soluzione? Il 68% degli abitanti del Centro Italia, Lazio incluso, sembrerebbero d’accordo, sempre secondo i dati Ipsos, poiché dichiarano di ritenere la sostenibilità molto importante. E indicano come priorità di uno sviluppo sostenibile la valorizzazione delle eccellenze territoriali e locali (47% degli abitanti del Centro Italia) e la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico (43%). Ma per il 27% delle persone, un valore superiore alla media nazionale, la sostenibilità richiede anche nuovi modelli imprenditoriali.