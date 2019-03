Calcio d'inizio per il "Mondiale della chiesa"

La finale si giocherà il prossimo 1° giugno, lo stesso giorno della finale di Champions League. Ma le coincidenze finiscono qui, perché nella Clericus Cup giunta alla sua XIII edizione è importante sì vincere ma ancora di più giocare e crescere insieme. «L’importante è fare comunità, ecco perché abbiamo deciso di fare il torneo insieme sacerdoti e seminaristi, anche se le differenze di età a vantaggio dei più giovani lo sconsiglierebbero. Lo sport è uno strumento bello per potere crescere, accogliere e potere educare», ha detto Vittorio Bosio, presidente del Centro Sportivo Italiano, presentando la nuova edizione per questo che si definisce “il mondiale della Chiesa”, il campionato di calcio a sedici squadre riservato a seminaristi e sacerdoti.

Al torneo, che inizierà questo weekend e proseguirà il 6 e 7 aprile e il 4 e 5 maggio per esaurire la fase a gironi di quattro squadre ciascuno, per poi passare ai quarti di finale il 18 maggio, alle semifinali il 25 maggio e alla finale, come si diceva il primo giugno, parteciperanno 359 calciatori. Gli italiani fanno la parte del leone con 34 convocati, ma sono seguiti a stretto giro da 31 messicani e 26 nigeriani. Ventuno gli statunitensi, con la particolarità che appartengono tutti al North American Martyrs, il seminario che ha la squadra campione in carica; seguono i giocatori provenienti da Spagna (19), Brasile (17), Colombia (17), Repubblica Democratica del Congo (15), Camerun (13), Tanzania (10) e a seguire gli altri per un totale di 67 diverse nazionalità rappresentate, espressione di cinque continenti.