Lorenzo Fontana: ministro della famiglia o agente provocatore?

Giuso tra i mortali, di vera pace non è esattamente Fontana vivace. Chissà se Dante piace, ai leghisti, ma a parte i giochi di parole, in effetti no: Lorenzo Fontana, quarantenne leghista veronese di obbedienza salviniana, ministro della Famiglia e le Disabilità, un pacificatore non è. E' un dogmatico irruento, non particolarmente avvezzo alla dialettica politica, e nel governo gialloverde ha un ruolo – non centralissimo ma ben individuato – di agente provocatore. Perché i temi di cui si occupa, per passione naturale, da cattolico intransigente, sono quelli più divisivi a livello pubblico. Ma anche divisivi all’interno del governo (Gigino Di Maio è arrivato all’insulto, contro il convegno “medievale” organizzato da Fontana a Verona a fine marzo). Ma divisivo anche nella stessa Lega di Matteo Salvini che, a parte i rosari agitati in piazza, è un laico agnostico e tale si è sempre considerato. Però il Capitano lo lascia fare e strafare: sa che su quel fronte Fontana è una calamita di consensi.

“Se non servo posso lasciare”, aveva dichiarato nell’agosto scorso, due mesi dopo essere diventato ministro, con l’aria di chi è lì per spirito di servizio e non fa sconti a nessuno. Era arrivato presentando un programma ambizioso, e anche costoso, ideologicamente senza se e senza ma nel nome della difesa della famiglia “tradizionale” (qualsiasi cosa l’abusata espressione voglia dire) come baluardo contro la fine dell’occidente e il suo cupo declino demografico condito dalla “sostituzione etnica”, il nuovo spauracchio della destra religiosa e suprematista. Una sua fissa, la demografia: ci ha scritto un libro, “La culla vuota della civiltà. All’origine della crisi”, assieme a Ettore Gotti Tedeschi, l’ex banchiere che vede una chiara equazione tra crisi economica e crisi demografica. Il programma di Fontana era ricco: dagli asili gratis all’incremento della indennità di maternità, il rimborsi per le babysitter, via l’Iva sui pannolini, rilancio dei consultori e sgravi fiscali alle aziende che mantengono le madri al lavoro. Il tutto sostenuto da dichiarazioni roboanti contro l’aborto (“diritto umano al contrario”) e la “deriva nichilista”.

Passato quasi un anno del governo più inconcludente della storia repubblicana, il ministro Fontana zampilla in realtà in cima alla classifica degli inconcludenti (anche se è uno di quelli con lo staff più nutrito), forse battuto soltanto da Barbara Lezzi, la ministra per il Meridione perso di vista. A novembre 2018 aveva dettagliato in Parlamento che il suo programma prevede un investimento di 300 milioni, tra cui 120 per le politiche sociali e 100 per il fondo per le non autosufficienze: però spalmati in tre anni, con i primi soldi cantierati entro il 2019.