Mozambico, a rischio epidemie 1,85 mln di sfollati

«Siamo arrivati da un paio di giorni a Beira (una delle città più colpite – ndr.), la situazione è ancora caotica», racconta Martina Zavagli, capo missione Avsi in Mozambico, raggiunta nella città città devastata. «La nostra prima azione, in coordinamento con l’organizzazione delle Nazioni Unite è rivolta ai minori. Ci stiamo muovendo da un accomodation center a un altro per cercare di capire se i bambini sono accompagnati, se per caso i genitori sono in un altro centro o se sono scomparsi».

Le persone sfuggite alla furia delle acque si sono rifugiate in chiese e scuole «in alcuni luoghi ci sono centinaia di persone in altre da 2 a 3mila. La nostra preoccupazione al momento sono i bambini e la loro protezione. Stiamo organizzando attività specifiche e dando un primo supporto psicologico». Il team emergenza di Avsi al momento è solo a Beira, «molti distretti sono ancora allagati e finché le acque non si saranno completamente ritirate non si può quantificare il danno reale e anche la situazione degli sfollati è in movimento», continua Zavagli. «Le persone che prima si erano rifugiate in città adesso cercano di ritornare nelle loro comunità». Mentre non mancano le persone che dalle campagne devastate si muovono ora verso la città per trovare cibo e aiuti.