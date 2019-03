Con Banco Building il riuso solidale è immediato

Due volontari di Banco Building hanno coordinato tutte le attività che hanno richiesto 45 giornate lavorative necessarie anche per la redazione della documentazione necessaria, per non parlare di tecnici e autisti, una ventina di collaboratori di tutte le nazionalità inviati dalle varie opere e degli impiegati dei vari uffici interessati alla ristrutturazione.

E così la cucina industriale per 300 pasti/giorno completa di celle frigo, forni, banco distribuzione, fornelli e cappe aspiranti, linea lavapiatti, come una cucina domestica completa, e un bar attrezzato, 10 uffici direzionali, 200 scrivanie, 150 armadi, 350 sedie e tante altre attrezzature minori non sono stati indirizzati alle riciclerie, ma sono già ora riutilizzati in attività didattiche, di formazione o di aiuto.

Un’operazione solidale «la più grossa che abbiamo affrontato fino a oggi», ammettono a Banco Building che si è svolta senza alcun costo per l’azienda donante che ha avuto anche un immediato utile. Tim, infatti, non ha dovuto sopportare costi di svuotamento, smobilitazione, trasporto e discarica. «Oltre a ri-dare valore alle cose materiali ha avuto una conseguenza di rapporti, tra le persone coinvolte, sia del personale donante - impiegati-incaricati-dirigenti Tim coinvolti a vario titolo- sia delle Opere riceventi che sono intervenute con volontari di tutte le etnie, razze, religioni» conclude il presidente «Donare crea Valore».