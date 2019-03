Enel e volontariato: coinvolti 700 dipendenti

La campagna di Legambiente in collaborazione con Enel non fa tappa solo a Roma, ma prevede la pulizia e la riqualificazione di 10 aree urbane in nove città (oltre a Roma anche Torino, Bologna, Venezia, Cagliari, Firenze, Palermo, Napoli e Milano) con la partecipazione di 50 dipendenti in ogni tappa extraromana.

Sempre in aprile partirà il progetto “Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo”, in collaborazione con il Moige. In questo caso, almeno in partenza, saranno 40 i volontari Enel che daranno vita a una sorta di pronto soccorso che si sposterà in camper da scuola a scuola. Per rendere più felice la Pasqua parte poi il progetto Illuminiamo le tavole, promosso da Quartieri Tranquili, l’associazione che ha già dato sostegno a più di 200 singoli o famiglie in difficoltà economica nei quartieri più disagiati di Milano con pacchi alimentari. Lina Sotis, presidente dell’associazione meneghina, ha raccontato che «abbiamo già distribuito 16 tonnellate di pacchi alimentari e facciamo così per noi in modo che essere pensionati sia più bello». Le consegne saranno effettuate con auto elettriche messe a disposizione dall’Enel.

Con l’arrivo dell’estate partirà infine il progetto Occhio ai rifiuti di Marevivo: «Un progetto per rendere più pulite le zone costiere e questo volontariato dà nuovo ossigeno per questi problemi», ha detto Rosalba Giugni presidente dell’associazione ambientalista ed ha anche chiuso la conferenza stampa lanciando la proposta che i dipendenti Enel possano mettere a disposizione le loro competenze per rendere alcune nostre isole autosufficienti dal punto di vista energetico.