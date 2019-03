Good deeds Day: torna il weekend all’insegna delle buone azioni

Eppure Roma è una città ricca di risorse umane e sociali, con un tessuto di solidarietà non solo vivo e vegeto, ma creativo e determinato. Che ha bisogno di uscire allo scoperto (l’hastag della manifestazione è #uscitevi) e di essere valorizzato. Ce l’aveva ben presente papa Francesco, quando, nella recente visita in Campidoglio, ha chiesto che: «Roma si mantenga all’altezza dei suoi compiti e della sua storia, che sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza, che non perda la saggezza che si manifesta nella capacità di integrare e far sentire ciascuno partecipe a pieno titolo di un destino comune».

“Insieme per il Bene Comune - Good Deeds Day” è una tre giorni in cui le associazioni incontrano i cittadini e i cittadini incontrano le associazioni. Per dirsi, alla fin fine, che la solidarietà e la cura dei beni comuni sono una gran bella cosa.

Tutto ruota attorno alla giornata clou: la mattina di domenica 7 aprile al Circo Massimo un centinaio di associazioni propongono momenti di gioco, azioni di sensibilizzazione, laboratori creativi per farsi conoscere e soprattutto far conoscere le proprie cause. Quella mattina al Circo Massimo arriva la Fun Run ovvero la Stracittadina, la corsa amatoriale di 5 km abbinata alla Maratona di Roma. L’anno scorso, grazie a questa coincidenza, 80.000 persone sono state accolte negli stand.