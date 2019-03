Il convivere è un ben vivere: la classifica delle città generative

Gli indicatori elaborati dall'équipe di ricercatori guidata da Becchetti si concentra poi sull'impatto della responsabilità civile. Tra gli indicatori presi in esame ci sono la spesa comunale per l’integrazione sociale dei soggetti deboli, le uscite per l’integrazione al reddito famigliare, i contributi economici per i servizi scolastici o per gli anziani in assistenza domiciliari ma anche il numero di no profit, di banche del tempo e di sportelli per il microcredito.