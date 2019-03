Le belle storie del sociale: da domani alla Festa delle Idee di Milano

Tra le belle storie, c'è quella di Gilberto Sbaraini, una vita passata in Corvetto, spesa ad aiutare le persone in difficoltà.

Fiducia negli altri e nel cambiamento, lavorare sul fatto che «se uno si occupa delle persone che ha intorno finisce per occuparsi anche del luogo in cui vivono e non smette di volerlo migliore per gli altri e per sé».