«Siamo tutti Greta»: un film racconta i nuovi attivisti dell'ambiente

La nostra casa brucia. E noi restiamo a guardare "12 anni. Questo è il tempo che ci rimane per salvare il nostro pianeta. È brutale, lo so, ma non c’è altro modo per presentare la situazione in cui si trovano l’ambiente e il clima se non quello di mettere in chiaro lo spazio che abbiamo per prendere coscienza di quanto la situazione sia davvero grave, oserei dire emergenziale. Trascorso questo tempo arriveranno i primi, irreversibili effetti del cambiamento climatico", afferma padre Giuseppe Bettoni