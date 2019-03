Social emotional learning, quando le emozioni entrano a scuola

Così, il Sel non si sostanzia semplicemente in un programma o in un pacchetto di lezioni, ma è un format che sottintende il come dell’insegnamento, puntando a costruire competenze umane di base per potersi muovere con maggiore consapevolezza e sicurezza nello studio, nelle relazioni e, in definitiva, nel mondo. L’approccio dell’apprendimento socioemotivo si articola in cinque tipi di abilità diverse e comprensive della sfera emotiva della persona:

1) la consapevolezza emotiva (ovvero saper identificare e riconoscere le emozioni);

2) l’autoregolazione emotiva (cioè saper regolare e controllare le proprie emozioni);

3) la capacità di prendere decisioni responsabili;

4) le abilità relazionali (comunicare, cooperare, negoziare, prestare e chiedere aiuto);

5) la consapevolezza sociale (ovvero empatia, rispetto per gli altri e valorizzazione delle diversità).

Secondo la filosofia del Sel, queste competenze possono essere esercitate e apprese a scuola durante tutto il percorso scolastico. Ad esempio, il progetto Move This World , nato negli Stati Uniti per mano di Sara Potler LaHayne, porta nelle scuole, dagli asili ai licei, metodi per creare empatia, resilienza e capacità di gestione emotiva. Attraverso semplici esercizi quotidiani da fare in classe, gli studenti possono avvicinarsi, analizzare e comprendere meglio il proprio stato emotivo, equilibrando i propri atteggiamenti a seconda delle situazioni.

Qualche esempio? All’asilo è sufficiente iniziare la giornata con una musica ritmata per allenare non solo l’orecchio e il senso del ritmo, ma anche l’ascolto e la capacità di relazionarsi agli altri. Ai primi anni delle elementari, invece, si possono “recitare” diverse emozioni, inventando nuove espressioni e imitandosi l’un l’altro: un esercizio simile favorisce non solo la capacità di identificare ed esprimere le emozioni, ma anche l’acquisizione di consapevolezza di sé. Nel momento in cui si diventa più grandicelli, poi, ci si può esercitare a complimentarsi con i compagni, riflettendo ed esprimendo quello che si apprezza di loro. Così si acquisiranno rispetto per l’altro e maggiore consapevolezza sociale.

Alle medie si possono poi condividere in classe al mattino i propri stati d’animo e i propri desideri per la giornata, così da stimolare abilità relazionali, empatia e apprezzamento del diverso. Mentre alle superiori diventa importante riflettere attivamente sui propri scopi e obiettivi, mettendoli per iscritto per ragionare su come attuarli...