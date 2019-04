Bobba: «Servizio civile obbligatorio? No grazie»

Servizio civile obbligatorio? Rispondo senza esitazione, no grazie. Gia’ da alcuni anni, il tema è ritornato di attualità insieme alla proposta di reintrodurre la leva militare obbligatoria. Ancor piu’ recentemente la Camera dei deputati ha approvato la cosidetta”mini-naja”, un periodo breve non retribuito di formazione volontaria in ambito militare della durata di sei mesi per giovani dai 18 ai 22 anni. Negli stessi giorni, Michele Serra e l’on. Roberta Pinotti dalle colonne di un importante quotidiano, hanno rilanciato la proposta. Il primo per spingere il PD a depositare al piu’ presto un disegno di legge di Servizio civile obbligatorio evitando di farsi precedere dal ministro Salvini. La seconda, riprendendo una sua proposta di circa due anni orsono, per introdurre nel nostro ordinamento, limitatamente al servizio civile, l’obbligatorietà per tutti i giovani di adempiere al sacro dovere di difendere la patria (art.52 della Costituzione) attraverso un periodo di tempo dedicato a promuovere valori civici ed opere sociali.

L’intento dell’ex Ministro della Difesa è sicuramente coerente con l’interpretazione dell’art. 52 della Carta che la Corte Costituzionale ha espresso anche in occasione della recente dichiarazione di incostituzionalità della norma che non consentiva ai cittadini stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese di svolgere il Servizio civile. Ma, proprio muovendo da questo pieno riconoscimento costituzionale del Servizio civile come modalità per servire la Patria non in armi, voglio argomentare il mio No all’obbligatorietà del Servizio civile.