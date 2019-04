Reddito di Cittadinanza: testo in Gazzetta, stop alle domande

Si chiama legge 28 marzo 2019, n. 26. È la legge che dà disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. È stata pubblicata in GU Serie Generale n.75 del 29 marzo 2019, con entrata in vigore del provvedimento il giorno 30 marzo 2019. ll D Lgs 147/17 del settembre 2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'" non viene abrogato ma modificato dalla legge 26/2019: su Normattiva si possono vedere le modifiche apportate.

Il Ministero del Lavoro intanto oggi ha temporaneamente sospeso la possibilità di presentare le domande online, dal momento che la legge approvata ha introdotto modifiche rispetto ai requisiti previsti al momento in cui i moduli sono stati predisposti (inizio marzo).

