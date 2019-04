5 per mille 2017, torna lo scippo?

Ulteriore aspetto di rilievo nel 5 per mille 2017 è rappresentato dal fatto che le somme complessive assegnate dai contribuenti sembrano avere superato la copertura di spesa prevista per legge (500 milioni) e che pertanto siano stati ridotti - ad oggi non si sa di quanto - gli importi assegnati ad ogni ente. Lo si deduce dal fatto che il contributo degli ammessi sommato a quello degli esclusi - che contribuisce ai fini dello stanziamento statale - è di esattamente 500 milioni di euro (495.841.714,55 + 4.158.285,45) proprio pari alla copertura prevista dalla legge di stabilità: una coincidenza interessante. Questo significherebbe che le cifre riportate negli elenchi non corrispondono a quanto esattamente attribuito dai contribuenti: ricreando quindi la situazione vissuta dagli enti non profit tra il 2010 e il 2013, quando la decurtazione arrivò fino al 20% del valore assegnato dai cittadini. Se così fosse, sarebbe auspicabile un’interlocuzione degli enti con il Governo per fare in modo che gli oltre 16 milioni e mezzo di contribuenti vedano assegnare per intero il proprio 5 per mille.

Il 5 per mille si conferma quindi uno specchio della notorietà e dell’awareness degli enti e non sembra soffrire particolarmente di singole polemiche. Più oltre è difficile andare nel comprendere quale sia il mix giusto di elementi che portano al successo rispetto a questa tipologia di entrata: è evidente che giocano favorevolmente la presenza capillare sul territorio, la conoscenza diffusa del brand, essere i soggetti riconosciuti come best practice nel settore. E ancora le politiche di diffusione della comunicazione sul 5 per mille prevedono dai classici “memo” sui giornali ai flyer diffusi presso commercialisti e CAF; campagne stampa, affissioni, spot televisivi e radiofonici. Ma vale anche – e soprattutto – la tradizione; le posizioni, tranne qualche piccolo avanzamento o retrocessione, rimangono pressoché le stesse perché una parte consistente di contribuenti rimane fedele alle proprie assegnazioni pregresse del 5 per mille. Perché ci sono elementi di adesione valoriale, simbolici e intangibili che resistono e mescolano le carte. Questo è uno stimolo ad evitare, per chi interpreta i dati, facili determinismi.

Se ci si domanda in che misura il digitale possa influenzare “il tradizionale andamento” o possa contribuire a diversificare questo panorama, si osserva che i costi da affrontare per essere presenti sono importanti. Il 5 per mille, dalla sua introduzione, rimane una campagna che detta il calendario delle organizzazioni non profit. Molto probabilmente chi legge avrà già incontrato sui social i primi post sponsorizzati che chiedono la firma, ma è Google Ads a dare qualche dato in più in grado di collocare il fenomeno. Vi sono già enti che stanno comprando le prime posizioni per la ricerca "5xmille" nella speranza di riuscire a intercettare le query degli indecisi e di chi si vuole informare: Google ci dice che per stare in alto nei risultati bisogna essere disposti a pagare 1,97 euro per ciascuna visita. Ma il grosso delle campagne deve ancora essere sviluppato: il picco delle ricerche online è atteso per il mese di maggio. In questo mese, nell’anno passato (2018), le ricerche fatte su Google per la chiave più cercata, "5 per mille", sono state circa 18.100. I dati ci raccontano di un mercato digitale nel quale la soglia di ingresso è sempre più alta e gli enti si contendono su Google una fetta relativamente piccola di "indecisi", se si pensa che il totale dei firmatari è di 16.600.000 circa.

C’è un importante bacino di contribuenti che ancora non sottoscrive il 5 per mille: sapere come raggiungerli e convincerli è una sfida culturale sulla solidarietà e sul senso civico che di certo guarda al digitale ma che non si esaurisce in esso.

*Giulia Frangione è CEO di Italia non Profit