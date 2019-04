60 volti per 60 storie della Milano invisibile

Uno specchio composto da sessanta volti - «la cosa più difficile è stato scegliere le storie e i ritratti da far entrare nel libro», ha osservato D’Andrea – nei quali ciascuno può riconoscere una parte di sé come guardando attraverso una parete d’acqua.

Per scelta non sono stati messi i nomi «Le persone non specificano come si chiamano o da dove provengono: sono informazioni inutili, perché sono importanti solo il percorso che li ha portati lì e le parole che usano per descriverlo», continua l’autore, ma ogni ritratto è accompagnato da una parola, come “shampoo” o “ragù”, un’espressione come “vacca boia” o “sono sempre io” e da brevi racconti che offrono uno spaccato delle vite di chi ai bivi della vita ha imboccato strade impervie, strade sbagliate, vicoli ciechi. C’è l’ex badante arrivata in Italia dall’ex Jugoslavia negli anni 90 e che oggi che vive in un ricovero “questo mi consente di avere un letto e da mangiare… anche shampoo, sapone e carta igienica: sono cose che per comprarle bisogna avere i soldi”.

C’è il giovane eritreo “nato e cresciuto in corso Vercelli” che racconta di come si è messo a disposizione di Progetto Arca e della non discriminazione vissuta “i miei erano arrivati qui cinquant’anni fa, quando c’era un altro clima” poi nel 2016 “scappare sui barconi e venire a cercare fortuna in Italia, ho creduto giusto mettermi a disposizione per dare una mano… per noi eritrei l’aiuto nei confronti del prossimo è quasi obbligatorio…”.