Giulia Grillo: «La Don Gnocchi è un modello da esportare in tutta Italia»

«Ho ascoltato le testimonianze di professionisti meravigliosi, ho abbracciato alcuni pazienti e verificato le strumentazioni ad alta tecnologia. È un altro tassello di qualità che si aggiunge al lavoro che da molti anni la Fondazione Don Gnocchi porta avanti per la presa in carico e la riabilitazione di pazienti complessi. Un modello di eccellenza da esportare in tutta Italia...»: sono le parole della ministra della Salute Giulia Grillo, intervenuta il 29 marzo all'inaugurazione del nuovo reparto per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite del Centro IRCCS "S. Maria Nascente" di Milano e della Risonanza Magnetica 3 Tesla.

La ministra - accolta dal presidente della Fondazione don Vincenzo Barbante, dal direttore generale Francesco Converti, dal direttore scientifico Maria Chiara Carrozza e dal direttore del Centro Roberto Costantini - ha reso omaggio al beato don Gnocchi nel santuario diocesano a lui intitolato e ha fatto visita ad alcuni reparti del Centro, incontrando responsabili, operatori e pazienti. Commovente la testimonianza di Stefano, ventenne che nei mesi scorsi è stato vittima di un drammatico incidente stradale, che ha raccontato il proprio straordinario percorso di rinascita grazie al progetto riabilitativo messo a punto proprio dall'équipe del nuovo reparto.

La nuova sezione per pazienti con GCA

La nuova sezione per pazienti con Gravi Cerebrolesioni Acquisite conta 13 posti letto con sistemi di monitoraggio continuo e videosorveglianza integrati tra di loro. Le risorse umane e le strumentazioni di alta tecnologia garantiscono un’assistenza di qualità a pazienti con elevata complessità clinico-riabilitativa già dalla fase post-acuta. Il team riabilitativo è multidisciplinare, ed è composto da medici fisiatri, neurologi, neurofisiopatologi, pneumologi, internisti, infermieri, OSS, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, neuropsicologi e assistente sociale. A guidarlo sarà il dottor Jorge Navarro.

La Grave Cerebrolesione Acquisita è conseguente a un danno cerebrale, sia traumatico che non traumatico (vascolare, anossico, infettivo, tossico-metabolico, neoplasico) con esiti che producono spesso gravissime disabilità cognitivo-comportamentali e senso-motorie. Tra le sfide che la nuova Unità si è data, la ricerca scientifica correlata all’assistenza clinico-riabilitativa è una delle priorità. Questo perché l’IRCCS di Milano della Fondazione Don Gnocchi possiede strumenti tecnologici avanzati e servizi di eccellenza, tanto in ambito riabilitativo - come il Servizio Domotica, Ausili e Terapia occupazionale (DAT), il Servizio Informazione e Valutazione Ausili (SIVA) e il Servizio Analisi del movimento, oltre a un’ampia dotazione di robotica e realtà virtuale - quanto in ambito diagnostico.