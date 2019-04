Le "case famiglia"? Un luogo per sperimentare che una vita diversa è possibile

Dinanzi a chi parla delle case famiglia come realtà «che tengono in ostaggio migliaia di bambini», come ha fatto nei giorni scorsi il ministro Salvini, per Samantha al contrario «è utile sottolineare che in Italia in realtà si allontana poco e che troppi bambini restano in famiglie maltrattanti. Da noi l’allontanamento ha più che altro un’accezione negativa, mentre in altri Paesi le famiglie vanno spontaneamente ai servizi per chiedere aiuto, non c’è idea che il figlio ti sia sottratto… Siamo solo noi ad avere l’idea che i problemi vadano risolti in casa, costi quel che costi. Con questa prospettiva però non favoriamo la possibilità di sperimentare vite diverse e di interrompere le difficoltà». Samantha, che nelle comunità ci lavora, ribalta la prospettiva: «questi non sono luoghi dove i bambini vengono sottratti, ma luoghi in cui i bambini vengono protetti e tutelati, perché in un certo periodo della loro vita non riescono ad avere attenzioni da famiglia. Dobbiamo parlare in termini di protezione. I dati più recenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, raccolti nel Quaderno 42, descrivono un quadro sostanzialmente stabile da un decennio, non c’è un allarme collocamento fuori famiglia. Casomai quello che emerge è che che tanti bambini maltrattati on hanno misure di protezione, se un allarme c’è, è quello. C’è poi un cambiamento nel profilo dei minori accolti, che sono cresciuti di età: vuol dire che si interviene sempre più tardi, la contrazione dell’investimento del pubblico fa sì che l’allontanamento sia una misura presa tardi, nella preadolescenza, dopo aver subito maltrattamenti e abusi per anni. La protezione andrebbe ripensata come uno strumento da mettere in campo, fra gli altri, e non come ultima spiaggia e sempre con un’accezione negativa».

Foto di Ugo Panella per SOS Villaggi dei Bambini